Визначили найпотужніший смартфон лютого
Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував список 10 найбільш продуктивних Android-смартфонів у лютому 2019 року. Рейтинг очолив нещодавно представлений флагман Samsung Galaxy S10 Plus.
Samsung Galaxy S10+, що працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 набрав 332 850 балів.
На другій сходинці смартфон Honor V20 – із 305 599 балами. А трійку лідерів замикає Huawei Mate 20 X з результатом 304 588.
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Далі йде ще один продукт від Huawei – Mate 20, який набрав 302 985 балів. На п'ятому місці опинився Honor Magic 2 із 300 743 балами. Всі телефони Huawei і Honor оснащені новим фірмовим процесором Kirin 980.
Друга п’ятірка розподілилась таким чином:
- Xiaomi Mi MX 2S – 298 007 балів
- OnePlus 6 – 297 076
- ASUS ROG Phone – 297 037
- Xiaomi Mi 8 – 297 001
- Xiaomi Mi MIX 3 – 296 920
Найпотужніші смартфони лютого
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