Визначили найпотужніший смартфон лютого

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Samsung Galaxy S10 Plus – найпотужніший смартфон лютого
Samsung Galaxy S10 Plus – найпотужніший смартфон лютого / Техно 24

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував список 10 найбільш продуктивних Android-смартфонів у лютому 2019 року. Рейтинг очолив нещодавно представлений флагман Samsung Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10+, що працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 набрав 332 850 балів.

На другій сходинці смартфон Honor V20 – із 305 599 балами. А трійку лідерів замикає Huawei Mate 20 X з результатом 304 588.

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Далі йде ще один продукт від Huawei – Mate 20, який набрав 302 985 балів. На п'ятому місці опинився Honor Magic 2 із 300 743 балами. Всі телефони Huawei і Honor оснащені новим фірмовим процесором Kirin 980.

Друга п’ятірка розподілилась таким чином:

  1. Xiaomi Mi MX 2S – 298 007 балів
  2. OnePlus 6 – 297 076
  3. ASUS ROG Phone – 297 037
  4. Xiaomi Mi 8 – 297 001
  5. Xiaomi Mi MIX 3 – 296 920

Найпотужніші смартфони лютого

Найпотужніші смартфони лютого

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони Samsung Huawei Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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