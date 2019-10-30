Визначили "найрозумішого" голосового помічника

Google, Apple, Amazon, Microsoft та інші компанії постійно працюють над вдосконаленням своїх голосових асистентів, аби навчити їх краще розпізнавати мову та запити користувачів. Аналітична компанія Perficiend Digital вирішила дослідити, який із помічників можна визнати найбільш передовим.

У тесті взяли участь відразу кілька голосових помічників: Cortana від Microsoft, Google Assistant, Alexa від Amazon та Siri від Apple. Оцінювалася якість відповідей і те, наскільки добре асистент адаптований до мови і здатний розуміти запити користувача, повідомляє PhoneArena.

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Рейтинг найкращих голосових асистентів. Google Assistant відповів правильно практично на 90% питань. Його відповіді були оцінені як "повні і правильні". Другу сходинку посіла версія Google Assistant, попередньо встановлена ​​на розумну колонку Google Home. Результат помічника – 85%. Замикає трійку лідерів ще одна версія помічника від Google на базі Home Hub.



Сірий – "повні правильні відповіді"; червоний – спроба відповісти

Результат Siri від Apple ­– 70%. Слідом розмістився голосовий асистент Alexa від Amazon з результатом в 67% правильних відповідей. Найважче відповіді давалися Cortana від Microsoft. Помічник зумів відповісти правильно лише на половину питань.



Розвиток голосових асистентів за останні три роки

Автори дослідження також показали прогрес у розвитку асистентів за останні три роки. Цікаво, що Siri стала відповідати неправильно набагато частіше, ніж раніше. Дивна ситуація і з асистентом Cortana. За останній рік помічник гірше відповідати на поставлені питання практично в два рази.



Кількість неправильних відповідей

Не важко здогадатися, що переможцем тестування визнали голосовий асистент від Google, якість і точність відповідей якого значно покращилися за останні три роки.

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