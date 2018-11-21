Визначили смартфон, який найактивніше купували в жовтні

Новий смартфон Honor 8X від компанії Huawei став найбільш продаваним пристроєм у Китаї за минулий місяць. Нещодавно цей апарат став доступний і на українському ринку.

Про це повідомляє ferra.ru.

Honor 8X став найбільш продаваним у найбільших онлайн-ритейлерів, таких як JD.com і Tmall.com.

При чому йдеться не лише про кількість проданих смартфонів, але й про обсяг виручених коштів.

Нагадаємо, Honor 8X надійшов у продаж в Україні 19 жовтня. Ця модель підтримує модуль NFC, а це означає, що з його допомогою можна буде здійснювати оплату товарів і послуг.

Honor 8X встановив рекорд з продажу

Смартфон працює на процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Також смартфон також отримав графічний прискорювач Mali G51 і технологію GPU Turbo, що дає змогу ефективніше використовувати можливості апаратних компонентів. Основна камера Honor 8X має два модулі 20 Мп+ 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Орієнтована вартість базової версії в Україні становить 7699 гривень.

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