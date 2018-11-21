Визначили смартфон, який найактивніше купували в жовтні

39 Читать новость на русском
Honor 8X встановив рекорд у Китаї
Honor 8X встановив рекорд у Китаї / techstage.de

Новий смартфон Honor 8X від компанії Huawei став найбільш продаваним пристроєм у Китаї за минулий місяць. Нещодавно цей апарат став доступний і на українському ринку.

Про це повідомляє ferra.ru.

Honor 8X став найбільш продаваним у найбільших онлайн-ритейлерів, таких як JD.com і Tmall.com.

При чому йдеться не лише про кількість проданих смартфонів, але й про обсяг виручених коштів.

Нагадаємо, Honor 8X надійшов у продаж в Україні 19 жовтня. Ця модель підтримує модуль NFC, а це означає, що з його допомогою можна буде здійснювати оплату товарів і послуг.

Honor 8X

Honor 8X  встановив рекорд з продажу 

Смартфон працює на процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Також смартфон також отримав графічний прискорювач Mali G51 і технологію GPU Turbo, що дає змогу ефективніше використовувати можливості апаратних компонентів. Основна камера Honor 8X має два модулі 20 Мп+ 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Орієнтована вартість базової версії в Україні становить 7699 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1279
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
19 листопада 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
3992
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
861
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9782
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
18 листопада 20:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2012
Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
17 листопада 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
Ірина Полицька 5057
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук