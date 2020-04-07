Власник компанії Zoom вдвічі збільшив свої статки за два місяці пандемії коронавірусу

Поки пандемія коронавірусу завдає збитки економіці у всьому світі, є й такий бізнес, який лише розвивається та зростає. До нього можна віднести й сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom.

Додаток став надзвичайно популярним після запровадження карантину у всьому світі. Він доступний для операційних систем Windows, MacOS, Android та iOS та має плагін, який дозволяє використовувати Zoom прямо у браузері Google Chrome та Mozilla Firefox.

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Популярність програми збільшила і вартість акцій самої компанії. Лише за два місяці вони злетіли в ціні вдвічі – зі 76 доларів до 146 доларів, пише Hurun Institute.

Разом зі збільшенням вартості акцій, зросли й статки засновника компанії Zoom Video Communications Юань Чжена. Лише за два місяці 2020 року (з січня по березень), його капітал зріс з 3,5 мільярда доларів до 8 мільярдів доларів.

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Хто такі Юань Чжен та платформа Zoom

Американсько-китайський бізнесмен. Народився у шахтарській родині в Китаї. Закінчив технологічний університет в провінції Шаньдун. В середні 1990-х переїхав до США. Там змінив ім'я на Ерік Юань. Працював у компанії Cisco в Кремнієвій Долині.



У 2011 році заснував компанію Zoom Video Communications, яка створила сервіс для відеозв'язку. Сам сервіс Zoom запустися лише в січні 2013 року. За чотири роки вартість компанії сягнула мільярд доларів, а у березні 2019 року, після виходу на біржу – 16 мільярдів доларів.



З початку пандемії коронавірусу та запровадження карантину лише в березні кожен день програму встановлювало від 350 до 650 тисяч разів. В березні 2020 року вартість компанії оцінили у 29 мільярдів доларів.

Проблеми з використанням Zoom

У Zoom не передбачено наскрізне шифрування даних. Саме ця обставина дозволяє як мінімум розробнику спостерігати за приватними відеоконференціями. Через це Ілон Маск та NASA заборонили Zoom для використання серед своїх співробітників.

Також житель міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Роберт Каллен подав до суду на сервіс Zoom через розголошення конфіденційної інформації третім особам.

В заяві позивача, поданій у понеділок до федерального суду Сан-Хосе, стверджується, що при встановленні або відкритті скриньки сервіс без відома користувача передає інформацію про нього третій стороні, наприклад, компанії Facebook.

Крім того тисячі записів відеодзвінків Zoom було оприлюднено в мережі. Серед них записи конференцій, уроків, приватних розмов, а також особистих даних, зокрема дітей. Записи відеодзвінків потрапили на YouTube та Vimeo.

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