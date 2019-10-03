Власники Apple Watch Series 5 почали скаржитися на девайси

Однією з ключових переваг смарт-годинників Apple Watch Series 5 стала підтримка режиму Always on Display із постійним відображенням інформації на екрані ґаджета. Аби зберегти автономність пристрою на попередньому рівні, компанія збільшила ємність акумулятора та замінила залізо, однак і цього виявилося недостатньо.

У чому проблема? Незважаючи на запевнення компанії в здатності пристрою працювати до 18 годин без розетки, в мережі почали з'являтися численні скарги на швидку розрядку розумних годинників, йдеться на сайті MacRumors.

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Частина користувачів звинувачує у втраті автономності саме нову функцію. Так, один з власників Apple Watch Series 5 стверджує, що спостерігав втрату заряду до 5% в годину, навіть якщо не користувався ґаджетом, а після відключення Always on Display швидкість втрати заряду прийшла в норму. Інший користувач повідомив про розрядку з 69% до 21% за 35 хвилин тренування.

Як її вирішують? Незабаром після релізу WatchOS 6 про зменшення часу автономної роботи почали повідомляти і власники четвертого покоління розумних годинників Apple. 30 вересня випустили версію WatchOS 6.0.1, але вона не виправила ситуацію.

За даними джерел мережі, проблема може вирішитися після оновлення Apple Watch Series 5 до версії 6.1, яка зараз знаходиться в стадії бета-тестування.

Реакція виробника. Компанія Apple дану інформацію не прокоментувала.

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