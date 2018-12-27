Власники iPad Pro зіштовхнулись із проблемою

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На екрані виникає загадкова пляма
На екрані виникає загадкова пляма / Фото з відкритих джерел

Користувачі планшетів iPad Pro, випущених в 2017 році, скаржаться, що у них виникла проблема із роботою екрану. Зокрема, у них несподівано з’явилася яскрава пляма внизу над кнопкою Home.

Про це пише pingvin.pro.

Перші скарги почали надходити ще у квітні, та проблема не вирішена і досі. При чому останнім часом постраждалих стає все більше.

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Користувачі стверджують, що діаметр плями з нечіткими краями становить близько 2,5 см. Також ця пляма підсвічується яскравіше, ніж інша частина екрану.

При цьому, після звернення користувачів до сервісного центру без проблем їм замінили проблемні планшети на нові екземпляри.

Чому виникла подібна проблема – невідомо.

Власники iPad Pro зіштовхнулись із проблемою

Пляма біля кнопки "Додому"

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Теги: Техно iPad Apple Ґаджети
Джерело: Техно
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