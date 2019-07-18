Власники iPhone масово переходять на Android-пристрої: промовиста статистика

Компанія Apple регулярно звітує про ріст продажів своїх девайсів, однак сухі цифри не завжди демонструють реальний стан справ. Американський рітейлер BankMySell провів опитування серед людей, які переходять з iOS на Android і навпаки.

За даними джерела, показник лояльності користувачів смартфонів Apple до бренду в 2019 році досяг історичного мінімуму, передає 9to5mac.

Читайте також: iPhone XI засвітився на відео відомого техноблогера

Статистика переходу з однієї операційної системи на іншу. За результатами опитування 38 000 осіб ця цифра виявилася на 15,2% нижче, ніж роком раніше – 26% користувачів iPhone X вважали за краще відмовитися від ґаджета на користь Android-пристрою. Серед власників смартфонів Samsung на iPhone перейшло лише 7,7% користувачів.

За твердженням рітейлера, лояльність опитаних клієнтів до iPhone досягла найнижчої позначки з 2011 року і склала 73% в поточному році.

Інші дослідження. Схожі звіти опублікували аналітичні компанії Kantar Group і Gartner, які відзначили, що в другому кварталі 2019 року лише 36% продажів смартфонів в США припало на продукцію Apple – це на 2,4% нижче торішніх показників.

Причини. Як можливу причину падіння попиту на iPhone експерти назвали відсутність інновацій в нових поколіннях флагманів купертінівського бренду.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно