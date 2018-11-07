Власники смартфонів Mate 20 Pro тепер можуть сміливо знімати під водою
Китайський бренд представив водонепроникний чохол для своїх смартфонів Mate 20 Pro. Завдяки йому тепер можна буде телефон не лише занурювати під воду, а й проводити там зйомку.
Як пише ресурс Gizchina, з новим водонепроникним чохлом користувач зможе опускати смартфон на глибину до 5 метрів приблизно на одну годину. Без чохла ж Mate 20 Pro можна опускати на глибину до 1,5 метра лише на півгодини.
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Завдяки захисному чохлу Mate 20 Pro можна буде опускати на глибину до 5 метрів
Водночас разом із чохлом можна буде активувати "підводний режим камери", який, за припущенням журналістів, має брати до уваги водне середовище та відтак робити фотографії кращими.
Зауважимо, що корпус чохла є товстим, тому його буде комфортно тримати навіть за незручних ситуацій. Крім того, прозоре скло дозволить використовувати екран навіть під водою.
Копус зручно тримати за будь-яких ситуацій, а прозоре скло довзолить користуватися смартфоном під водою
Наразі Huawei Mate 20 Pro Wateproof Case можна купити у Китаї за ціною у 599 юанів, що приблизно дорівнює 86 доларів або 2,4 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно компанія Нuawei представила 8-дюймовий планшет Waterplay 8. Однією з головних переваг новинки є захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.
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