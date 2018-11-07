Власники смартфонів Mate 20 Pro тепер можуть сміливо знімати під водою

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Huawei представила водонепроникний чохол для Mate 20 Pro
Huawei представила водонепроникний чохол для Mate 20 Pro / Соцмережі

Китайський бренд представив водонепроникний чохол для своїх смартфонів Mate 20 Pro. Завдяки йому тепер можна буде телефон не лише занурювати під воду, а й проводити там зйомку.

Як пише ресурс Gizchina, з новим водонепроникним чохлом користувач зможе опускати смартфон на глибину до 5 метрів приблизно на одну годину. Без чохла ж Mate 20 Pro можна опускати на глибину до 1,5 метра лише на півгодини.

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Huawei Mate 20 Pro Wateproof Case, чохол, смартфони, гаджети, техно
Завдяки захисному чохлу Mate 20 Pro можна буде опускати на глибину до 5 метрів 

Водночас разом із чохлом можна буде активувати "підводний режим камери", який, за припущенням журналістів, має брати до уваги водне середовище та відтак робити фотографії кращими.

Зауважимо, що корпус чохла є товстим, тому його буде комфортно тримати навіть за незручних ситуацій. Крім того, прозоре скло дозволить використовувати екран навіть під водою.


Копус зручно тримати за будь-яких ситуацій, а прозоре скло довзолить користуватися смартфоном під водою 

Наразі Huawei Mate 20 Pro Wateproof Case можна купити у Китаї за ціною у 599 юанів, що приблизно дорівнює 86 доларів або 2,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно компанія Нuawei представила 8-дюймовий планшет Waterplay 8. Однією з головних переваг новинки є захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.

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Теги: Техно Смартфони Ґаджети Ціни Huawei
Джерело: Техно
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