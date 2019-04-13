Власники смартфонів Samsung Galaxy S7 можуть отримати Android 9.0

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Власники смартфонів Samsung Galaxy S7 можуть отримати Android 9.0
Власники смартфонів Samsung Galaxy S7 можуть отримати Android 9.0 / Фото з вільних джерел

Протягом багатьох років компанія Samsung дотримувалася дворічного циклу оновлення флагманських смартфонів, випускаючи для них лише два масштабні оновлення Android. Проте в мережі з'явилася інформація, що південнокорейський виробник може зрадити своїм традиціям і розширить термін підтримки своїх пристроїв.

Де виявили довгоочікуване оновлення? Як повідомляє Gizchina, компанія Samsung несподівано зареєструвала в базі даних Wi-Fi Alliance смартфон Galaxy S7 (модель SM-G930F), який представили в 2016 році.

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Найцікавіше, що в графі операційної системи вказано Android 9.0. Нагадаємо, останнім оновленням для цього апарату став Android 8.0 Oreo.


 Samsung Galaxy S7 отримають нову версію Android

Чи отримають смартфони оновлення? Поки рано робити якісь висновки, але у власників Galaxy S7 і Galaxy S7 Edge з'явилася надія отримати офіційне оновлення до Android 9.0 Pie. Можливо, Samsung вирішила взяти приклад з Google і OnePlus, які випускають для своїх пристроїв по три великих апдейта Android.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Android
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