Власники смартфонів Samsung отримали дивне сповіщення: що воно означає
Деякі користувачі смартфонів Samsung по всьому світу отримали повідомлення із цифрою "1". "Жертвами" стали близько тисячі власників девайсів Samsung.
Як пише видання The Verge, сповіщення отримали користувачі, що мають встановлений фірмовий додаток Find My Mobile ("Знайдіть мій телефон").
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Він дає змогу віддалено керувати телефоном із іншого пристрою Samsung, зокрема, коли його загубили чи вкрали.
"Ох чорт, я отримав це дивне сповіщення від Find My Mobile і здуру на нього натиснув. Нічого не сталося, але в мене мало не серцевий напад", – написав користувач Джош Брум.
"Я отримав це дивне повідомлення "знайди свій мобільний", і з необережності натиснув на нього, і нічого не сталося, але я зараз трохи наляканий", – пише інший власник Samsung під ніком Heaven's lust.
Що каже Samsung
В компанії Samsung оперативно відреагували на проблему. Там пояснили, що стався технічний збій в одному з додатків. При цьому там наголосили, що цей збій жодним чином не вплинуло на пристрої користувачів.
"Ми приносимо вибачення за всі незручності, які це могло спричинити для наших користувачів", — сказано у заяві.
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