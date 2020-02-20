Власники смартфонів Samsung отримали дивне сповіщення: що воно означає

Деякі користувачі смартфонів Samsung по всьому світу отримали повідомлення із цифрою "1". "Жертвами" стали близько тисячі власників девайсів Samsung.

Як пише видання The Verge, сповіщення отримали користувачі, що мають встановлений фірмовий додаток Find My Mobile ("Знайдіть мій телефон").

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Він дає змогу віддалено керувати телефоном із іншого пристрою Samsung, зокрема, коли його загубили чи вкрали.

"Ох чорт, я отримав це дивне сповіщення від Find My Mobile і здуру на нього натиснув. Нічого не сталося, але в мене мало не серцевий напад", – написав користувач Джош Брум.

Anyone else get that find my mobile push notification that just about gave me a heart attack?



Jesus christ Samsung — Josh Broom (@BroomDoom) February 20, 2020

"Я отримав це дивне повідомлення "знайди свій мобільний", і з необережності натиснув на нього, і нічого не сталося, але я зараз трохи наляканий", – пише інший власник Samsung під ніком Heaven's lust.

Aw shit I got this weird "find my mobile" notif and my dumb ass clicked on it and nothing happened but I'm lowkey creeped out now — Heaven's lust (@SusetheViktoria) February 20, 2020

Що каже Samsung

В компанії Samsung оперативно відреагували на проблему. Там пояснили, що стався технічний збій в одному з додатків. При цьому там наголосили, що цей збій жодним чином не вплинуло на пристрої користувачів.

"Ми приносимо вибачення за всі незручності, які це могло спричинити для наших користувачів", — сказано у заяві.

@SamMobiles @SamsungHelpUK @SamsungMobile hi, any idea what is happening here to seemingly every Samsung phone in the world? — MPJ (@MarkPJ1981) February 20, 2020

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