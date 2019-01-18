Внаслідок зіткнення із "сусідом" астероїд змінив свою будову: цікаві деталі

Астрономи з проекту ATLAS виявили, що один з астероїдів головного пояса, 6478 Gault, "відростив" хвіст завдовжки близько 400 тисяч кілометрів. На думку вчених, ця "прикраса" з'явилася в результаті зіткнення з іншим астероїдом, яке відбулося приблизно два місяці тому, в кінці жовтня – на початку листопада 2018 року.

Повідомлення про це опубліковано на сайті Центрального бюро астрономічних телеграм.

У перших числах січня спостереження астероїда проводили учасники проекту ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), який має в своєму розпорядженні два телескопи на Гавайських островах, і виявилося, що у астероїда з'явився довгий хвіст. Його появу зафіксував і британський астроном Деміан Піч (Damian Peach).

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Газопилові хвости – обов'язковий атрибут комет, вони складаються в основному з летких речовин, замерзлої води і газу, які починають випаровуватися при зближенні з Сонцем і витягуються в хвіст. Для астероїдів це прикраса вкрай незвично, тому що вони складаються в основному зі скельної породи.

We detect a tail on Asteroid Gault (6478)! :-)

(also see CBET 4594) pic.twitter.com/IEaR8B1k0o — ATLAS Project (@fallingstarIfA) 8 січня 2019 р.

Вчені вважають, що хвіст у Голта з'явився після зіткнення з іншим астероїдом, причому подія відбулася зовсім нещодавно, приблизно в кінці жовтня – початку листопада 2018 року. На деяких знімках видно слабкий об'єкт по сусідству з ним, але можливо, що це артефакт обробки фотографії. Астрономи розраховують, що додаткові спостереження астероїда з хвостом проведуть великі телескопи, зокрема, "Хаббл".

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