Vodafone Ukraine продають азербайджанській компанії Bakcell: що про це відомо

384 Читать новость на русском
Vodafone Україна продають азербайджанській компанії Bakcell
Vodafone Ukraine продають азербайджанській компанії Bakcell / Фото з вільних джерел

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанській компанії Bakcell придбати Vodafone Україні. Зауважимо, Vodafone вважається другим за величиною мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 мільйона абонентів.

Таке рішення виданню "Європейська правда" підтвердив очільник АМКУ Юрій Терентьєв.

Читайте також: Viber відкрив кілька вакансій у Києві: кого шукають

Дали дозвіл ТОВ "Бакселл" на покупку "Водафон Україна", – підкреслив чиновник.

"Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "BAKCELL" (місто Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії "Preludium B.V." (місто Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", – повідомили в АМКУ.

Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом "Vodafone",
– йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Що відомо про Bakcell? Це оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Компанія заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB. Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тисяч базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 мільйона осіб.

Що відомо про Vodafone Ukraine? Натомість Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 мільйона ​​абонентів. Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юридичні особи – люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. та нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков.

Що буде з клієнтами Vodafone Ukraine? Журналісти Техно 24 звернулися за коментарем до прес-служби Vodafone Ukraine, однак там цю інформацію наразі не коментують. Ймовірно, існуючим користувачам мобільного оператора не варто перейматися з приводу покупки компанії – на них це ніяк не вплине.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
сьогодні
62247
Автор: Єва Шварц
Теги: Новини України Новини Техно Vodafone Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
сьогодні 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1335
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 285
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2421
Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
19 жовтня 22:01 Українка, що підкорила космос: інтерв'ю з астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 1522
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
17 жовтня 09:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 20839
Новини
Більше новин
Залиште відгук