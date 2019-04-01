Vodafone створює власну IT-компанію в Україні

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Компанію очолив Олександр Денисюк
Компанію очолив Олександр Денисюк

Мобільний оператор "Vodafone-Україна" створює власну компанію IT SmartFlex. Вона працюватиме над розробкою програмного забезпечення і готових IT-рішень для материнської компанії.

Як повідомили у прес-службі компанії, IT SmartFlex вже почала роботу із 1 квітня.

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Компанія матиме два напрямки роботи:

  1. R&D (research and development або дослідження і розробка);
  2. Системна інтеграція.

Тобто в компанії будуть займатись як розробкою рішень, так і їхнім впровадженням. Компанію очолив Олександр Денисюк, а керівником R&D-центру став Ігор Шкурко.

"Ми створюємо власний експертний центр для розробки і інтеграції нових продуктів і сервісів компанії Vodafone. Ми готові забезпечити не тільки якість, але і швидкість впровадження цих продукті", – заявив Данилюк.

Цікаво, що в майбутньому компанія планує вийти на зовнішній ринок, де працює Vodafone.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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