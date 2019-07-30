Vodafone Ukraine купує азербайджанський оператор, – ЗМІ

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Vodafone Ukraine купує азербайджанський оператор
Vodafone Ukraine купує азербайджанський оператор / mediasat.info

Найбільший азербайджанський оператор мобільного зв'язку Azercell Telecom працює над придбанням українського оператора Vodafone Ukraine. Про це повідомляють джерела.

Як пише Liga.net, компанія провела due diligence (детальний фінансовий аналіз) Vodafone Ukraine завершень.

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Один із співрозмовників видання запевнив, що вже у серпні в українській компанії повинен з'явитися новий топ-менеджер.

Сума угоди поки невідома. Один із джерел повідомляє, що може йтись паро суму у 700 мільйонів доларів. При цьому аналітики вважають, що бізнес Vodafone в Україні коштує дорожче.

У Vodafone Ukraine цю інформацію коментувати відмовились. До речі, оператор обслуговує в Україні 19,7 мільйона абонентів.

Що відомо про Azercell Telecom? Це азербайджанська компанія, заснована в 1996 році. Абонентська база оператора налічу 4,5 мільйона користувачів. Таким чином він лідирує на ринку мобільного зв'язку Азербайджану з частковою 49%.

За підсумками минулого року Azercell заробив близько 100 мільйонів манатів (приблизно 58,7 мільйона доларів).

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Мобільні пристрої
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