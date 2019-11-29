Vodafone Україна продають людині, пов'язаній з родиною президента Азербайджану

Фактичного власника холдингу, який купив Vodafone Україна, в Азербайджані вважають фігурою, підконтрольною начальнику охорони президента країни Ільхама Алієва.

Про це в коментарі "НВ" заявив Хафіз Бабаєв, журналіст-розслідувач з Баку.

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Формально Bakcell і група, в яку вона входить, належать якомусь Насибу Гасанову. Але жоден нормальний бізнесмен в Азербайджані не бачив цю людину в обличчя,

– розповів Бабаєв.

За словами журналіста, Гасанова на батьківщині вважають фігурою, підконтрольною Бейляру Аюбова, начальнику охорони президента країни Ільхама Алієва.

Він також розповів, що кінцевим бенефіціаром NEQSOL Holding є керівна сім'я президента Азербайджану.

Що відомо про NEQSOL Holding?Заснований у 1990-х роках. Крім телекомунікаційного бізнесу володіє будівельними активами та підприємствами з видобутку нафти й газу, які зареєстровані у Великобританії, але чинні насамперед в каспійському регіоні. Одна з компаній NEQSOL має в ролі партнера SOCAR, державну нафтову компанію Азербайджану.

Продаж Vodafone Ukraine

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанській компанії Bakcell придбати Vodafone Україна за 734 мільйони доларів. Зауважимо, Vodafone вважається другим за величиною мобільним оператором в Україні та обслуговує 19,7 мільйона абонентів.

Що буде з клієнтами оператора

Журналісти Техно 24 звернулися за коментарем до прес-служби Vodafone Ukraine, однак там цю інформацію наразі не коментують. Ймовірно, існуючим користувачам мобільного оператора не варто перейматися з приводу покупки компанії – на них це ніяк не вплине.

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