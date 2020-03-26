Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х в електрокар: фото

Слідом за торішнім апгрейдом ретро-моделі Type 20 німецька компанія Volkswagen представила оновлену версію мікроавтобуса e-BULLI T1 Samba зразка 1966 року. Змінам піддалася не лише силова установка автомобіля, але й інші звичні водіям елементи.

При створенні концептуального транспорту виробник постарався зберегти вигляд електрокара в дусі атмосфери 60-х, зазначає Mashable.

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Головні зміни

Ключові зміни припали на функціональність моделі: наприклад, класичні круглі фари замінили світлодіодними елементами замість ламп, а радіоприймач отримав модуль Bluetooth, USB-порт і навіть підтримку технології We Connect, за допомогою якої інформація про стан автомобіля передається на смартфон.



Приладова панель e-BULLI T1 Samba

На приладовій панелі мікроавтобуса розмістився цифровий дисплей, який інформує водія про швидкість руху, стан акумулятора та інші важливі показники. Серед інших особливостей ретромобіля – панорамний дах, шкіряні сидіння й обробка салону з застосуванням дерева.



Салон обтягнули шкірою та дерев'яними панелями

На одному заряді акумулятора місткістю 45 кВтг оновлений e-BULLI T1 Samba може проїхати до 199 кілометрів. При цьому версія з електродвигуном має більшу максимальну швидкість, порівняно з оригіналом – 130 проти 105 км/г.



e-BULLI T1 Samba швидший за оригінальну модель, а його запас ходу – 199 кілометрів

Ціна

Новинка була представлена в єдиному екземплярі, але як запевняють виробника, "прокачати" свій бензиновий автомобіль можуть й інші власники моделі. Коштуватиме електричний e-BULLI T1 Samba 69 500 доларів.

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