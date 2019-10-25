Volkswagen представила гібридну версію автомобіля Golf: особливості

В компанії Volkswagen неодноразово натякали на вихід восьмого покоління моделей Golf. Нарешті виробник представив новинку, головною особливістю якої стали електромотори та наявність одразу п’яти версій.

Особливості нового авто. Volkswagen випустила відразу кілька варіантів Golf з гібридними установками. На додаток до бензинового двигуна автомобілі отримали літій-іонну батарею, запасу якої досить для подолання 60 кілометрів на електричній тязі, повідомляє Engadget.

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Компанія відмовилася від аналогових спідометрів, замінивши їх цифровими. На додаток до 8,25-дюймової приладової панелі в салоні встановлений дисплей на 10 дюймів з інформаційно-розважальною системою і підтримкою голосового асистента Alexa.

Ще однією особливістю новинок став стандарт зв'язку, що дозволяє автомобілям взаємодіяти між собою. В майбутньому планується за допомогою такого виявлення зробити рух безпечнішим, адже машини здатні "бачити" один одного на відстані до 800 метрів.

Модифікації. Поряд з гібридами є і традиційні версії з чотирициліндровим бензиновим або дизельним двигуном, а також з мотором, що працює на природному газі.

Дата виходу та ціна. Volkswagen Golf 8 буде доступний в салонах вже з грудня 2019 року. Наразі ціну новинки не повідомляють.

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