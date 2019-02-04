Volkswagen представить цікавий електрокар: деталі

Концерн Volkswagen на початку березня на Женевському автосалоні покаже новий концепт-кар із повністю електричним приводом. Німецька компанія продемонструє невеликий легкий автомобіль – баггі – для їзди по бездоріжжю.

Як повідомляє Volkswagen, в основу електричної версії баггі покладена модульна платформа електричного приводу (MEB).

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Концерн зазначає, що баггі є черговим прикладом того, наскільки різними можуть бути електрокари на базі MEB. Платформа дозволяє створювати машини різних класів для різних умов експлуатації.



Новий автомобіль Volkswagen представлять в березні на Женевському автосалоні

Як можна бачити на тизерних зображеннях, новий концет-кар отримав дизайнерські елементи в стилі класичного "Жука". При цьому баггі може похизуватися великим дорожнім просвітом і шинами з позашляховим протектором.



Баггі від Volkswagen має стильний дизайн

Про ходові характеристики новинки поки нічого не повідомляється.

Що таке баггі? Це невеликий легкий автомобіль високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Назва "баггі" походить від зменшувально форми американської назви "Жука". Перші баггі з'явилися в Сполучених Штатах в п'ятдесяті роки минулого століття. Основою таких машин підвищеної прохідності зазвичай ставали старі автомобілі Volkswagen Beetle ("Жук"), з яких знімалися двері, крила та інші елементи кузова.

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