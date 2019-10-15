Volvo готує повністю електричний автомобіль з системою на базі Android

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Електромобіль Volvo XC40
Електромобіль Volvo XC40 / Фото/прес-служба

Компанія Volvo готує презентацію абсолютно електричного автомобіля Volvo XC40, яка відбудеться 16 жовтня. Цікаво, що цей електрокар отримає систему на базі Android із вбудованими технологіями Google.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Volvo. Там пояснили, що Volvo XC40 буде оснащений інформаційно-розважальною системою, яку створили на базі операційної системи Android.

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Що відомо про цю унікальну систему? Вона пропонує користувачам персоналізацію, покращений рівень інтуїтивного інтерфейсу та використання нових технологій та сервісів Google. Система має такі сервіси як Google Assistant, Google Maps та Google Play Store.

Нова система буде інтегрована з операційною системою Android Automotive (це платформа компанії Google з відкритим кодом), тож Google Maps, Google Assistant та інші додатки будуть оновлюватись в режимі реального часу.

Окрім того, новий електрокар отримає і стандартний набір функцій Volvo On Call: попередній розігрів автомобіля, пошук машини на паркінгу, дистанційне замикання та відмикання дверей й спільне використання за допомогою цифрового ключа тощо.

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Теги: Техно Новини Техно Авто Volvo Штучний інтелект
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