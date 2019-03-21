Volvo запускає систему обмеження швидкості у своїх авто Care Key: що про це відомо

Компанія Volvo Cars представила технологію Care Key, яка покликана підвищити безпеку руху в ситуаціях, коли автомобіль використовується в якості транспортного засобу для каршерінгу. Система дає змогу встановити обмеження швидкості перед тим, як ви передаєте авто іншим водіям.

Передбачається, що Care Key сприятиме зниженню кількості дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-служба Volvo Cars.

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"Багатьом хотілося б мати можливість позичити свій автомобіль друзям або близьким і при цьому не турбуватися про їхню безпеку на дорогах. Care Key – один з ефективних інструментів вирішення цієї проблеми і гарантія спокою і впевненості власників Volvo в безпеці їхніх друзів та близьких", – зазначив автовиробник.



Volvo Care Key встановлюватиме обмеження швидкості

Відзначимо, що з 2020 року Volvo Cars обмежить максимальну швидкість на всіх своїх автомобілях до 180 кілометрів за годину. Технологія Care Key дозволить при необхідності вводити ще жорсткіші обмеження швидкості.

Система Care Key буде входити в стандартну комплектацію всіх автомобілів Volvo з 2021 модельного року.

Обмеження максимальної швидкості і Care Key забезпечують можливі переваги не тільки в питанні безпеки. Вони ще здатні принести власникам Volvo і фінансову вигоду,

– повідомили в компанії.

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