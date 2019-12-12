Volvo запустило у виробництво прямого конкурента Tesla Model 3

Автомобільна компанія Volvo представила електромобіль Polestar 2 на початку 2019. Тепер же шведи повідомили про запуск пілотного виробництва нової моделі в Китаї, на заводі Geely. Компанія розраховує скласти конкуренцію популярному автомобілю Ілона Маска.

Поставки перших автівок клієнтам, які зробили попереднє замовлення, почнуться вже у 2020 році. Зараз на заводі в Китаї розроблятимуть першу тестову партію.

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Для чого Volvo запускає тестове виробництво

Мета тестового виробництва – підтвердити якість і безпеку нової моделі. Випробування дослідних зразків будуть проходити на спеціальній трасі прямо на території заводу.

Протягом наступного року планується почати і серійний випуск Polestar 2. В перший рік вартість електромобіля становитиме 68 200 доларів, а потім вийдуть більш доступні версії – за ціною від 45 400 доларів.

До чого тут Tesla

Електромобіль Polestar 2 одразу планувався, як прямий конкурент Tesla Model 3. Авто буде оснащене акумулятором місткістю 78 кВт*год, що забезпечить дальність поїздки протягом 440 кілометрів.

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