ВООЗ підготувала додаток для профілактики коронавірусу

Уряди країн світу приймають власні заходи, щодо боротьби з Covid-19 і координують діяльність через Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я. І ось ВООЗ вирішила підготувати спеціальний додаток з широкими можливостями, який може без перебільшення зберегти життя.

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Додаток для боротьби з коронавірусом

Для боротьби з фейковими новинами про Covid-19 ВООЗ вирішила випустити спеціальний додаток для Android та iOS, щоб люди отримували інформацію з першоджерела. Крім версії для мобільних пристроїв буде ще й веб-версія.

У всіх випадках додаток міститиме корисну інформацію: поради як себе вести в умовах пандемії, новини, попередження та багато іншого. Все для більшої обізнаності людей. Планується, що програма буде називатися "WHO MyHealth".

Спочатку розробити утиліту запропонувала група експертів-добровольців. Команда складається з колишніх співробітників Google та Microsoft, радників й послів ВООЗ, а також експертів з деяких інших галузей.

Коли додаток стане доступний

Запуск ранньої версії додатка планується в понеділок 30 березня. Однак, програма має відкритий вихідний код і фахівці з 9to5goggle.com змогли протестувати його і подивитися, що він з себе представляє. В цілому у додатку зібрані всі рекомендації, з якими раніше виступала ВООЗ.

На що здатна програма

Додаток зможе попереджувати людину про те, що вона перебуває в небезпечній зоні, де ризик зараження суттєво вищий. Якщо ви запідозрили, що заразилися коронавірусом, в додатку ви зможете перевірити перелік симптомів і провести базову "самодіагностику".

Якщо людина, яка заразилася коронавірусом, не боїться, що хтось буде аналізувати її переміщення, вона зможе дозволити програмі збирати статистику для її узагальнення та попередження інших користувачів. Також додаток зможе аналізувати контакти, щоб розуміти напрямки поширення вірусу і попереджати потенційних жертв.

Використовуючи дані Google Maps додаток зможе порівнювати дані переміщення користувача з даними переміщень інфікованих людей. Так можна буде зрозуміти, де і в який момент був ризик передачі вірусу.

Як допомогти в боротьбі з коронавірусом

З огляду на відкриту роботу над додатком, команда дуже охоче приймає допомогу. Тому майже кожен, хто розбирається в Google Flutter, може запропонувати поділитися своїм досвідом. Оскільки невідомо, чи буде в додатку підтримка інших мов, крім англійської, команді можуть знадобитися перекладачі.



Як не підхопити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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