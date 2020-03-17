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ВООЗ проведе пряму трансляцію в TikTok– як поводитися під час епідемії коронавірусу

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Молодь проінформують про правила поведінки під час епідемії / Ілюстративне фото

17 березня о 14:00 за Києвом Всесвітня організація охорони здоров'я організовує пряму трансляцію у соцмережі TikTok. Метою заходу є інформування молоді про методи та поведінку у час епідемії.

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Де саме пройде трансляція

Все відбудеться на офіційному каналі ВООЗ у TikTok. Наразі там вже 485 тисяч підписників, а вести канал організація розпочала на початку епідемії коронавірусу.

До слова, ми зібрали для вас низку сервісів, які допомагають відстежувати ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та світі. Карти, телеграм боти та онлайн сервіси для відстежування ситуації – все зібрано в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що для захисту від коронавірусу важливо дотримуватися особистої гігієни. Також важливо стежити за гігієною смартфона, оскільки саме свій улюблений ґаджет ми беремо до рук від 2600 до 5 тисяч разів щодня.


Детальніше про гігієну смартфона читайте у нашому матеріалі

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
 

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Автор: Михайло Года
Теги: TikTok Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Профілактика захворювань ВООЗ Новини Техно Техно Інтернет
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