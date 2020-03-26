ВООЗ рекомендують грати комп'ютерні ігри під час карантину

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вкотре закликав громадян дотримуватись умов карантину. Аби було чим розважитись, чиновник рекомендує серед іншого грати комп'ютерні ігри.

Про це він заявив під час свого звернення. Також Гебрейесус зробив акцент і на тому, щоб люди приділяли увагу близьким.

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"Подбайте про сусідів, рідних і близьких. Почуття співчуття — теж ліки. Слухайте музику, читайте книги або грайте в ігри", – радить Гебрейесус.

Що ще радить глава ВООЗ

А що стосується новин, то він закликає не приділяти аж надто багато часу для отримання інформації, адже це може викликати занепокоєння. Він закликає людей черпати інформацію із надійних джерел не частіше ніж двічі на день.

Також він нагадав, що під час такого малорухливого способу життя, важливо підтримувати здорову дієту, яка допомагає імунній системі функціонувати належним чином.

"Моя сім'я нічим не відрізняється від ваших: моя дочка зараз навчається з дому, тому що її школа закрита. У цей важкий час важливо продовжувати піклуватися про своє фізичне і психічне здоров’я. Це важливо не тільки в довгостроковій перспективі, а й у разі захворювання COVID-19", — нагадав Гебрейесус.

Станом на 25 березня в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом. Вранці 25 березня підтвердили четверту смерть від цього вірусу. Помер 68-річний чоловік із Тернопільщини. Він став першим чоловіком в Україні, що помер внаслідок Covid-2019.



Окрім того, жертвами коронавірусу стали жінки у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.



Також 25 березня в уряд продовжив карантин в Україні ще на 30 днів. Тож люди змушені будуть залишатись вдома щонайменше до 25 квітня.

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