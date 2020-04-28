Восьмирічна дитина "зламала" батьківський контроль iOS

Використовувати в ролі батьківського контролю функціонал Screen Time в iOS – не дуже гарна ідея. Цього разу восьмирічна дитина шляхом простих маніпуляцій змогла запустити перегляд роликів на YouTube, хоча це було заборонено в налаштуваннях Screen Time.

Історія трапилася з 8-и річною сестрою одного із користувачів форуму Reddit.

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Screen Time з'явився в iOS 12, там можна знайти налаштування для режиму "відбою", встановлення лімітів на використання додатків, перелік обраних програм і можливість обмеження контенту.

Батьківський контроль

Найчастіше багато батьків і в нових пристроях з iOS 13 використовують Screen Time в ролі системи батьківського контролю, не замислюючись, що діти знають секрети, що дозволяють обійти деякі заборони в iOS. Звичайно, все таємне стає явним.

Саме це і сталося з користувачем Reddit, якому батьки також заблокували частину функцій в iPhone за допомогою Screen Time. Однак, його сестра спокійно дивилася відео в YouTube на своєму iPhone 6 з iOS 12.4.6, хоча і на ньому стояла аналогічна заборона за допомогою Screen Time.

Виявилося, що восьмирічна дівчинка сама змогла знайти спосіб, як обійти блокування Screen Time через iMessage App Store і запустити необхідний їй сервіс. Далі користувач Reddit зміг також повторити ці дії вже на своєму iPhone X з iOS 13.4.1 і обійти блокування. Також інші користувачі змогли повторити цю процедуру на iPhone SE і iPhone 11 Pro з iOS 13.4.1.

Як вдалося обійти Screen Time

Для обходу блокування потрібно:

відкрити програму Messages (Повідомлення);

створити нове текстове повідомлення;

використовуючи міні-панель додатки iMessages, провести пальцем по панелі і натиснути на iMessages App Store, причому всі інші додатки там недоступні, включаючи YouTube;

далі знайти YouTube в App Store і натиснути "Відкрити".

Технічно, таким же чином можна відкривати інші заблоковані додатки.

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