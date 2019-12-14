Вперше безпілотна вантажівка самостійно перетнула США

Робовантажівка каліфорнійського стартапа Plus.ai самостійно перетнула США – від Тихого океану до Атлантичного, з каліфорнійського Тулару до Квартауна в штаті Пенсільванія.

Вантажівка вирушила федеральною автострадою номер 15 перед Днем подяки. Вона рухалася і вдень, і вночі, в дощ і сніг, розпізнаючи дорожні знаки та інші автомобілі, об'їжджаючи перешкоди і ділянки з дорожніми роботами, повідомляє ZME Science.

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Водій постійно перебував у кабіні, готовий в разі необхідності перехопити управління, а інженер з безпеки спостерігав за тим, як автопілот справляється із завданням. Втрутитися їм не довелося жодного разу.



Вантажівка рухалася повністю автономно, здійснюючи визначені законом зупинки

На відміну від низки інших випробувань робовантажівка на території США, машина Plus.ai їхала не порожня – в кузові лежали 18 тонн вершкового масла. Це дозволяє засновникам стартапу стверджувати, що вони перші в історії організували таку поїздку.

Що це дає

Автоматизація вантажоперевезень дозволить істотно підвищити прибутковість бізнесу. Сам безпілотний тягач обійдеться дорожче ніж звичайний, але в довгостроковій перспективі витрати окупляться. Близько 30-40% витрат на далекі перевезення становить зарплата водія і супутні витрати (мотелі, харчування та інше). Автопілоту не потрібно платити, він може рухатися без зупинок, що прискорює доставку і економить паливо.

Коли такий транспорт стане масовим

За прогнозами, регулярні безпілотні вантажоперевезення можуть початися вже з 2022 року. Це хороші новини для індустрії і погані – для далекобійників. Аналітики підрахували, що автоматизація торкнеться близько 300 тисяч водіїв великих вантажівок тільки в Америці.

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