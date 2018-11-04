Вперше отримали детальне фото астероїда Бенну

Вченим вперше вдалось отримати детальне фото астероїда Бенну. Знімок зробив космічний корабель OSIRIS-REx з відстані близько 330 км.

Про це повідомляє Gizmodo.

Цей космічний корабель має 5 наукових приладів, які він буде використовувати для вивчення астероїда. Надалі він має сісти на Бенну і взяти проби ґрунту. OSIRIS-REx повернеться на Землю у 2023 році.

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Після приземлення на астероїд, корабель вивчить поверхню і склад астероїда, виміряє вплив сонячного світла на його орбіту.

"У грудні 2018 роки ми почнемо отримувати зображення з MapCam, ще однією з камер місії, за допомогою кольорових фільтрів. Це дасть змогу нам створювати кольорові карти і вивчати географічний розподіл різних матеріалів на Бенну, в тому числі силікати, змінені присутністю рідкої води", – розповів дослідник з Instituto de Astrofísica de Canarias Хав'єр Лікандро.

Що таке астероїд Бенну? Його відносять до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Такі астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються – ймовірність зіткнення із нашою планетою оцінено в один до 4 тисяч.

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