Вперше в історії: під час трансляції місячного затемнення зафіксували удар метеорита

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Місячне затемнення 21 січня 2019 року
Місячне затемнення 21 січня 2019 року / pixabay.com

Під час спостереження за місячним затемненням, що відбувалось у ніч на 21 січня, спостерігачі зафіксували удар метеорита об поверхню супутника. Це трапилось вперше в історії під час такої події.

Про це інформує New Scientist.

Удар метеориту виглядав як незначний спалах, який з’явився на місячній поверхні під час онлайн-трансляції.

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Як розповів науковець Хосе Марія Мадьедо з Університету Уельви в Іспанії, його колеги вже багато років сподівалися побачити вплив метеорита на Місяць під час місячного затемнення. Але співпадіння таких процесів складно було побачити і зафіксувати - удари місячного метеорита були зняті раніше, але не під час затемнення.

Під час трансляції місячного затемнення зафіксували удар метеорита

Після затемнення програмне забезпечення автоматично визначило спалах в зображеннях, записаних декількома телескопами. Спалах виник тоді, коли затемнення не було занадто яскравим.

Нагадаємо, повне місячне затемнення відбулось у ніч на 21 січня. Це відносно рідкісна астрономічна подія, адже Місяць отримав відтінок іржі і виглядав більшим, ніж зазвичай. Українці отримали можливість побачити напівтіньове затемнення о 4:37, а початок повного тіньового затемнення – о 6:41. А от максимальна фаза затемнення була після 7 ранку.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: Техно
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