Вперше в Україні судове засідання відбудеться через відеодзвінок в Zoom

Дніпровський окружний адмінсуд 13 квітня проведе судове засідання онлайн використовуючи для цього додаток Zoom. Відповідне рішення суд прийняв задовольнивши заяву позивача та з огляду на карантинні обмеження.

Суд розглядатиме позов ТОВ "Трансформ Енерджі" до Київської митниці про визнання протиправними та скасування рішень, повідомляє Опендабот.

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Рішення суду

Суд постановив, що засідання буде проведено 13 квітня, о 13 годині дня, і попередив, що:

тривалість дзвінка обмежена 40 хвилинами (суд посилається на обмеження безкоштовної версії, хоча на період пандемії воно не діє);

учасникам потрібно підключатися з приміщення без сторонніх шумів;

учасників попросили бути присутнім "в акуратному вигляді".

У відповідному рішенні суду зазначається посилання на майбутнє засідання та ідентифікатор для приєднання до конференції. Це означає, що засідання зможуть "відвідати" усі охочі.

Що таке Zoom?Це популярний сервіс відеодзвінків. Така собі альтернатива Skype, яка останнім часом користується шаленим попитом, з очевидних причин. Сервіс, до речі має деякі проблеми з конфіденційністю і Маск та NASA заборонили його для використання серед своїх співробітників, але про це детальніше ось тут.

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