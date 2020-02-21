24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Впровадження e-гривні: як це вплине на українців

-
Впровадження e-гривні / 24 Канал

У 2018 році нацбанк випустив 5 тисяч електронних гривень. Це було в рамках пілотного проєкту. Як розповів глава НБУ Яків Смолій, вони продовжують вивчають можливість випуску e-гривні і планують повернутись до цього питання в майбутньому.

Як передає "Інтеракс-Україна", Смолій додав, що цифрова валюта потенційно може повністю змінити "ландшафт банківської системи".

Важливо: У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна

Що змінить e-гривня

"Банківська система може перестати бути головним фінансовим посередником, якщо більша частина населення перейде на використання цифрової валюти НБУ замість готівки і банківських рахунків", – розповів глава Нацбанку.

Що стосується рівня інфляції, що електронна гривня суттєво не вплине, адже цифрова валюта буде емітувати центральні банки, які контролюють цей процес.

У той же час, з іншого боку, в разі несприятливих сценаріїв гроші клієнтів можуть перетікати з їх банківських рахунків в цифрові валюти центральних банків, що потенційно може створити проблеми для банку з ліквідністю або для стійкості банківської системи в цілому.

Чому проєкт відклали

Як пояснив Смолій, в першу чергу це недосконалі технології. Ще одне питання – як ця цифрова валюта може впливати на вартість грошей в економіці і, в кінцевому підсумку, на інфляцію.

Загалом Смолій додав, що перехід від паперових до електронних грошей – крок еволюції у сучасному світі, тож не невідворотній процес в Україні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020
сьогодні
Теги: Новини Техно Гривня Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
20 лютого 16:03 Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок
Ірина Полицька
20 лютого 10:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук