Впровадження e-гривні: як це вплине на українців
У 2018 році нацбанк випустив 5 тисяч електронних гривень. Це було в рамках пілотного проєкту. Як розповів глава НБУ Яків Смолій, вони продовжують вивчають можливість випуску e-гривні і планують повернутись до цього питання в майбутньому.
Як передає "Інтеракс-Україна", Смолій додав, що цифрова валюта потенційно може повністю змінити "ландшафт банківської системи".
Важливо: У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна
Що змінить e-гривня
"Банківська система може перестати бути головним фінансовим посередником, якщо більша частина населення перейде на використання цифрової валюти НБУ замість готівки і банківських рахунків", – розповів глава Нацбанку.
Що стосується рівня інфляції, що електронна гривня суттєво не вплине, адже цифрова валюта буде емітувати центральні банки, які контролюють цей процес.
У той же час, з іншого боку, в разі несприятливих сценаріїв гроші клієнтів можуть перетікати з їх банківських рахунків в цифрові валюти центральних банків, що потенційно може створити проблеми для банку з ліквідністю або для стійкості банківської системи в цілому.
Чому проєкт відклали
Як пояснив Смолій, в першу чергу це недосконалі технології. Ще одне питання – як ця цифрова валюта може впливати на вартість грошей в економіці і, в кінцевому підсумку, на інфляцію.
Загалом Смолій додав, що перехід від паперових до електронних грошей – крок еволюції у сучасному світі, тож не невідворотній процес в Україні.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно