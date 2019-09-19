Все не так просто: реальні характеристики нових iPhone виявилися гіршими від очікуваних

Під час осінньої презентації Apple традиційно не розкрила більшості характеристик нових iPhone – про "начинку" нових смартфонів користувачам довелося дізнаватися з нових витоків.

Але як виявилося, часом помиляються навіть відомі інсайдери. Китайський регулятор TENAA пролив світло на реальні характеристики всіх трьох моделей - цифри виявилися не найкращими.

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Всупереч чуткам, iPhone 11 Pro і 11 Pro Max не отримали по 6 ГБ оперативної пам'яті - обсяг обох модифікацій флагмана оснащена 4 ГБ RAM-пам'яті, як і молодша версія iPhone 11. Стало відомо і дозвіл OLED-дисплея кожної моделі:

1792х828 пікселів – 11-дюймовий iPhone 11

iPhone 11 Pro і Pro Max – 2436x1125 і 2688х1242 при діагоналі 5,85 і 6,46 дюйма відповідно.

Регулятор також розкрив ємність акумулятора новинок: iPhone 11 Pro – 3046 мАг, iPhone 11 – 3110 мАг, iPhone 11 Pro Max – 3969 мАг, як і повідомлялося раніше.

Продажі новинок стартують завтра – 20 вересня.

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