Всесвітній інтернет "впав": у чому проблема

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Збій інтернету 2 липня 2019 - причини збою DNS-сервіса Cloudflare
/ Unsplash

Найбільший в світі DNS-сервіс Cloudflare повідомив про проблеми із продуктивністю. Через несправність всесвітній інтернет перестав працювати на 30 хвилин.

Про несправність Cloudflare повідомили на офіційному сайті.

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Які країни постраждали від збоїв? За інформацією компанії, перебої в роботі Cloudflare виникли на території багатьох країн по всьому світу, в тому числі в Росії, Китаї, США, Великобританії, Франції та Польщі. Через падіння сервісу зник доступ до великої кількості сайтів, в тому числі до сайту перевірки доступності інтернет-ресурсів Downdetector.

Cloudflare
Карта збоїв в роботі Cloudflare

Через деякий час Downdetector відновив свою роботу. За даними цього ресурсу, найбільша кількість збоїв в Cloudflare виникла в Європі і США. В Україні від падіння сервісу найбільше постраждали в Києві.

Ймовірні причини. За наявною інформацією, схоже, що уряд Гонконгу запустив потужну DDOS атаку на локальні форуми, де протестуючі обмінювалися інформацією. Нагадаємо, зараз в Гонконгу проходять масові протести

Вирішення проблеми. Засновник Cloudflare Метью Прінс у себе в Twitter-акаунті заявив, що компанія працює над відновленням роботи своїх сервісів. До того ж він повідомив, що масовий ріст напруги на процесори і призвів до виходу із ладу мережі.

Що відомо про Cloudflare? Це американська компанія, що надає захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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