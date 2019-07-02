Всесвітній інтернет "впав": у чому проблема
Найбільший в світі DNS-сервіс Cloudflare повідомив про проблеми із продуктивністю. Через несправність всесвітній інтернет перестав працювати на 30 хвилин.
Про несправність Cloudflare повідомили на офіційному сайті.
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Які країни постраждали від збоїв? За інформацією компанії, перебої в роботі Cloudflare виникли на території багатьох країн по всьому світу, в тому числі в Росії, Китаї, США, Великобританії, Франції та Польщі. Через падіння сервісу зник доступ до великої кількості сайтів, в тому числі до сайту перевірки доступності інтернет-ресурсів Downdetector.
Карта збоїв в роботі Cloudflare
Через деякий час Downdetector відновив свою роботу. За даними цього ресурсу, найбільша кількість збоїв в Cloudflare виникла в Європі і США. В Україні від падіння сервісу найбільше постраждали в Києві.
Ймовірні причини. За наявною інформацією, схоже, що уряд Гонконгу запустив потужну DDOS атаку на локальні форуми, де протестуючі обмінювалися інформацією. Нагадаємо, зараз в Гонконгу проходять масові протести.
Вирішення проблеми. Засновник Cloudflare Метью Прінс у себе в Twitter-акаунті заявив, що компанія працює над відновленням роботи своїх сервісів. До того ж він повідомив, що масовий ріст напруги на процесори і призвів до виходу із ладу мережі.
Що відомо про Cloudflare? Це американська компанія, що надає захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS.
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