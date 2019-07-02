Всесвітній інтернет "впав": у чому проблема

Найбільший в світі DNS-сервіс Cloudflare повідомив про проблеми із продуктивністю. Через несправність всесвітній інтернет перестав працювати на 30 хвилин.

Про несправність Cloudflare повідомили на офіційному сайті.

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Які країни постраждали від збоїв? За інформацією компанії, перебої в роботі Cloudflare виникли на території багатьох країн по всьому світу, в тому числі в Росії, Китаї, США, Великобританії, Франції та Польщі. Через падіння сервісу зник доступ до великої кількості сайтів, в тому числі до сайту перевірки доступності інтернет-ресурсів Downdetector.



Карта збоїв в роботі Cloudflare

Через деякий час Downdetector відновив свою роботу. За даними цього ресурсу, найбільша кількість збоїв в Cloudflare виникла в Європі і США. В Україні від падіння сервісу найбільше постраждали в Києві.

Ймовірні причини. За наявною інформацією, схоже, що уряд Гонконгу запустив потужну DDOS атаку на локальні форуми, де протестуючі обмінювалися інформацією. Нагадаємо, зараз в Гонконгу проходять масові протести.

Вирішення проблеми. Засновник Cloudflare Метью Прінс у себе в Twitter-акаунті заявив, що компанія працює над відновленням роботи своїх сервісів. До того ж він повідомив, що масовий ріст напруги на процесори і призвів до виходу із ладу мережі.

Appear to have mitigated the issue causing the outage. Traffic restored. Working now to restore all services globally. More details to come as we have them. — Matthew Prince (@eastdakota) 2 липня 2019 р.

Що відомо про Cloudflare? Це американська компанія, що надає захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS.

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