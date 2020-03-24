Всі PC на базі операційної системи Windows опинилися в небезпеці

Компанія Microsoft попередила користувачів Windows про загрозу злому за допомогою нещодавно виявлених уразливостей, які зачепили всі версії операційної системи. Як виявилося, "діри" в системі безпеки дають змогу хакерам віддалено захоплювати контроль на чужими PC, навіть якщо власники не відкривали завантажений із мережі шкідливий файл.

Що сталося

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Дві уразливості нульового дня виявили в бібліотеці Windows Adobe Type Manager Library, що дає змогу додаткам керувати шрифтами, що випускаються Adobe Systems, повідомляє Engadget.

Примітно, що до виконання шкідливого коду може призвести не тільки відкриття заражених документів в додатку, а й попередній перегляд засобами самої Windows. Скориставшись спам-розсилкою, зловмисники здатні "захопити" цікаві для них комп'ютери після виконання скрипта.

Скільки людей постраждали

За заявою Microsoft, ризику злому піддаються всі версії десктопної ОС, сумарна аудиторія якої обчислюється мільярдами користувачів.

Виправлення проблеми

Зараз компанія працює над усуненням вразливостей, але випуск відповідного апдейта очікується не раніше 14 квітня. При цьому оновлення для Windows 7 отримають тільки корпоративні PC з розширеною підпискою.

В якості тимчасового способу вирішення проблеми користувачам рекомендується відключення панелі попереднього перегляду в "Провіднику Windows". Ознайомитися з інструкцією по виконанню цієї процедури можна на офіційному сайті розробників ОС.

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