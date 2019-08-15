Вслід за Facebook: Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів

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Microsoft прослуховує користувачів і не збираються цього припиняти
Microsoft прослуховує користувачів і не збираються цього припиняти / Фото з відкритих джерел

Стало відомо, що співробітники або підрядники корпорації Microsoft могли негласно прослуховувати аудіозаписи, у тому числі особистого характеру, зроблені через сервіси Cortana і Skype Translator.

Інтернет-портал Vice повідомляє, що факт доступу до файлів і введені у зв'язку з цим зміни в політиці конфіденційності визнав у листі адресованому журналістам інтернет-видання електронною поштою, представник Microsoft.

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У зв'язку з недавніми обговореннями ми дійшли висновку, що можемо набагато успішніше виконувати нашу роботу, якщо будемо конкретно вказувати на те, що люди можуть час від часу мати доступ до аудіозаписів,
– мовиться у відповіді представника Microsoft.

Зокрема він зазначив, що відповідні зміни вже внесено до політики конфіденційності корпорації.

Портал Vice у зв'язку з цим уточнив, що раніше в політиці конфіденційності Microsoft не було чіткої вказівки на те, що співробітники корпорації можуть мати доступ до записів розмов користувачів. Тепер же в політиці конфіденційності з'явилася вказівка ​​на те, що "обробка особистих даних включає як автоматичні методи, а також може відбуватися вручну (з використанням співробітників)".

Раніше корпорації Apple, Google, а зовсім недавно і Facebook призупинили допуск своїх співробітників до таких аудіоматеріалів.

Що таке Cortana?Це віртуальний голосовий помічник з елементами штучного інтелекту для Windows 10, Android та iOS, вперше продемонстрований у 2014 році, а програма Skype Translator, здатна практично миттєво здійснювати переклад, з'явилася в жовтні 2015 року.

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Теги: Microsoft Техно Інтернет
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