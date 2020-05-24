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Встановлено новий рекорд швидкості інтернету

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / The Verge

Швидкість мобільного інтернету вже досягає майже 10 Гбіт/с і в майбутньому може дійти до 1 ТБ/с. Однак це не йде ні в яке порівняння з провідним з'єднанням. Дослідники австралійських університетів стверджують, що встановили новий рекорд швидкості інтернету з використанням оптичного волокна.

Дослідники проклали 75 кілометрів звичайного оптичного волокна між кампусами Мельбурнського королівського технологічного інституту, Технологічного університету Суинберна і Університету Монаша, повідомляє The Verge.

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Новий рекорд швидкості інтернету

В ході експерименту фахівці зафіксували швидкість в 44,2 Тбіт/с, що є світовим рекордом. Щоб уявити таку швидкість, як приклад наводиться теоретична можливість завантажити вміст більше 50 дисків Blu-ray Ultra HD об'ємом 100 ГБ кожен за одну секунду.

Наше дослідження демонструє здатності вже існуючих оптоволоконних ліній, які можуть бути основою нинішніх і майбутніх мереж зв'язку. Наша розробка може бути масштабована і здатна задовольнити майбутні потреби,
– зазначив автор дослідження і лектор Університету Монаша Білл Коркоран.

Як вдалося цього досягти

Для досягнення рекордної швидкості була застосована технологія мікростільників, що забезпечує більш ефективну передачу даних. Ці мікростільники генеруються всередині волокна кабелю вбудованими резонаторами. За словами дослідників, технологія вперше була випробувана в польових умовах.

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Вчені відзначають, що в довгостроковій перспективі вони сподіваються створити інтегровані фотонні чіпи, які дозволять досягти такої швидкості передачі даних по існуючим оптоволоконних каналах зв'язку з мінімальними витратами.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Ґаджети Техно Інтернет
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