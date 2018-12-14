Встановлено новий антирекорд Youtube: яке відео ненавидять користувачі найбільше

Youtube Rewind 2018 стало найбільш дизлайкнутим відео за усю історію відеосервісу. Попередній рекорд належав Джастіну Біберу та його кліпу на пісню Baby.

Youtube Rewind 2018 вийшов у світ 6 грудня. Наразі цей ролик має понад 127 мільйонів переглядів і 11 мільйонів дизлайків, натомість вподобали його лише трохи більше, ніж 2 мільйони користувачів.

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Зауважимо, що раніше найбільш невподобаним відео було кліп від Джастіна Бібера на пісню Baby. Хоча цей ролик на Youtube і зібрав понад 2 мільярди переглядів, однак дизлайки йому поставили 9,8 мільйона осіб, а сподобався він 10 мільйонам юзерів.

Justin Bieber – Baby: дивіться відео

Цікавим є і той факт, Біберу, аби зібрати таку кількість диздайків знадобилося 8 років (його було завантажено у 2010 році), а Youtube Rewind впорався лише за 8 днів.

Такий провал річних підсумків від Youtube експерти та прості блогери пов’язують з тим, що цього року в Youtbe Rewind потрапили здебільшого стримери та знаменитості, натомість багатьох неоднозначних особистостей, як, до прикладу, Фелікса Чельберга (PewDiePie), Шейна Доусона (Shane) та пранкера Логана Пола (Logan Paul Vlogs), команда Youtube не покликала. Тому цілком ймовірно, що підписники вищезазначених блогерів зробили вагомий внесок в антирекорд.

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Крім того, відео не висвітлює кілька тем, які справді вразили суспільство у 2018 році. Відтак, у користувачів склалося враження, що ролик було створено виключно для рекламодавців.

Youtube Rewind 2018: дивіться відео

Додамо, що вперше популярна особа у Yotube Rewind з’явилася у 2011 році – тоді команда запросила Ребекку Блек. Однак до 2014 року ролики все ж залишалися підбіркою найпопулярнішого за останній рік. А вже у 2015-му Youtube Rewind з так би мовити аматарського відео почали перетворюватися на повноцінні відеокліпи.

Підбірка усіх Youtube Rewind з 2010 по 2018 роки: дивіться відео

До слова, нещодавно компанія компанія Pew Research Center провела опитування, щоб визначити, який контент найбільше шукають у YouTube. Відповідно до результатів, більше ніж половина користувачів використовують сервіс, щоб розібратися в речах, які раніше вони ніколи не робили.

Що таке Youtube Rewind? Це відеогляд найпопулярніших подій, відео і мемів за останній рік. Створює ці ролики команда Youtube і вантажать їх на офіційний канал відеосервісу YouTube Spotlight. Перше відео із цієї серії з’явилося у 2010 році та наразі налічує 4,8 мільйона переглядів. З часом у Youtube Rewind почали з’являтися не лише найвідоміші особи хостингу (блогери та стримери), а і знаменитості зі світу шоу-бізнесу, і з кожним роком їхня кількість зростає. Наразі найпопулярнішими є ролики за 2016 і 2017 роки – 226 мільйонів і 214 мільйонів переглядів відповідно.