Втрачено назавжди: NASA не змогла встановити зв'язок із марсоходом Opportunity

Аерокосмічне агентство NASA визнало втрату марсохода Opportunity. Апарат пропрацював 15 років, пройшовши дистанцію в 45 кілометрів.

Ресурси Opportunity був розрахований на три місяці роботи і один кілометр, який мав пройти марсохід, вважався б величезним досягненням.

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Коли науковці втратили зв'язок із апаратом? Інженери втратили зв'язок з Opportunity, який отримували енергію від сонця, 10 червня минулого року під час масштабної пилової бурі, що охопила всю планету. З тих пір представники NASA робили численні спроби відновити зв'язок з шестиколісним всюдиходом, які так і не увінчалися успіхом.



Сонячні панелі марсохода Opportunity

Що сталося? Офіційні особи космічного агентства повідомили, що обладнання Opportunity могло бути пошкоджено пиловою бурею, що обрушилася на марсохід, коли той перебував в Долині наполегливості (Perseverance Valley). Буря бушувала досить тривалий час, перекривши доступ до сонячних променів, головному джерелу енергії для функціонування робота.

На тлі низької температури (близько -30 градусів) значно знизилася ефективність роботи акумулятора, який остаточно розрядився і зв'язок із Землею було втрачено.

Досягнення. В результаті марсохід Opportunity пропрацював на Марсі довше будь-якого іншого робота, відправленого для дослідження Червоної планети.

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