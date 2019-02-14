Втрачено назавжди: NASA не змогла встановити зв'язок із марсоходом Opportunity

166 Читать новость на русском
Марсохід Opportunity
Марсохід Opportunity / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA визнало втрату марсохода Opportunity. Апарат пропрацював 15 років, пройшовши дистанцію в 45 кілометрів.

Ресурси Opportunity був розрахований на три місяці роботи і один кілометр, який мав пройти марсохід, вважався б величезним досягненням.

Читайте також: Нове фото з поверхні Марсу показує геологічні особливості планети

Коли науковці втратили зв'язок із апаратом? Інженери втратили зв'язок з Opportunity, який отримували енергію від сонця, 10 червня минулого року під час масштабної пилової бурі, що охопила всю планету. З тих пір представники NASA робили численні спроби відновити зв'язок з шестиколісним всюдиходом, які так і не увінчалися успіхом.

Opportunity
Сонячні панелі марсохода Opportunity

Що сталося? Офіційні особи космічного агентства повідомили, що обладнання Opportunity могло бути пошкоджено пиловою бурею, що обрушилася на марсохід, коли той перебував в Долині наполегливості (Perseverance Valley). Буря бушувала досить тривалий час, перекривши доступ до сонячних променів, головному джерелу енергії для функціонування робота.

На тлі низької температури (близько -30 градусів) значно знизилася ефективність роботи акумулятора, який остаточно розрядився і зв'язок із Землею було втрачено.

Досягнення. В результаті марсохід Opportunity пропрацював на Марсі довше будь-якого іншого робота, відправленого для дослідження Червоної планети.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
"Динамо" вирвало нічию в матчі з "Олімпіакосом"
сьогодні
3727
Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
сьогодні 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
Олена Кандяк 914
Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
сьогодні 08:03 Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
1716
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 397
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 954
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
2042
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3497
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук