Вже наступного року почнуть тестувати повітряні таксі

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Літаюче таксі Volocopter
Літаюче таксі Volocopter / press.volocopter.com

Вже в другій половині 2019 року компанія Volocopter запускає тестові випробування електричних повітряних таксі. Тестування відбуватиметься у Сінгапурі.

Про це повідомляє nv.ua.

Під час льотних випробувань Volocopter має намір підтвердити здатність транспортних засобів у міському середовищі. Крім того, компанія планує творити у Сінгапурі фірму з проектування та розробки продуктів для підтримки цих таксі.

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Компанія вже заручилась підтримкою місцевої влади. Випробування схвалено Міністерством транспорту країни (МОП), Управлінням цивільної авіації Сінгапуру (CAAS) і Радою економічного розвитку.

Що виробляє Volocopter? Продукти компанії – цн безшумні електричні літаки, які злітають і приземляються вертикально. Вони нагадують вертоліт за зовнішнім виглядом, але базуються на технології безпілотників. Volocopter працює над створенням пристроїв для внутрішніх міських польотів.

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Теги: Сінгапур Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно
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