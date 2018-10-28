Вже наступного року почнуть тестувати повітряні таксі

Вже в другій половині 2019 року компанія Volocopter запускає тестові випробування електричних повітряних таксі. Тестування відбуватиметься у Сінгапурі.

Про це повідомляє nv.ua.

Під час льотних випробувань Volocopter має намір підтвердити здатність транспортних засобів у міському середовищі. Крім того, компанія планує творити у Сінгапурі фірму з проектування та розробки продуктів для підтримки цих таксі.

Читайте також: Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни

Компанія вже заручилась підтримкою місцевої влади. Випробування схвалено Міністерством транспорту країни (МОП), Управлінням цивільної авіації Сінгапуру (CAAS) і Радою економічного розвитку.

Що виробляє Volocopter? Продукти компанії – цн безшумні електричні літаки, які злітають і приземляються вертикально. Вони нагадують вертоліт за зовнішнім виглядом, але базуються на технології безпілотників. Volocopter працює над створенням пристроїв для внутрішніх міських польотів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно