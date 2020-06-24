Попри звання найпопулярнішого у світі мессенджера WhatsApp досі позбавлений низки функцій, які вже не перший рік використовуються в рішеннях конкурентів. Незабаром ситуація може змінитися – в одній з бета-версій додатка була помічена корисна опція, давно знайома користувачам Telegram.

Мовиться про анімовані стікери, які вже давно доступні у Telegram. Про це повідомило видання androidpolice.

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Як це працює

Можливість додавати анімовані стікери з'явилася в бета-версії програми під номером 2.20.194.7. Відразу після відправки вони приводяться в рух, але пізніше "завмирають" і повторно активуються лише при прокручуванні вікна чату. Ймовірно це зроблено спеціально, щоб зациклена анімація не відволікала і не дратувала користувачів.



Анімація стікерів не циклічна і повторюється при прокручуванні вікна чату

Набори анімованих стікерів

Раніше у WhatsApp вже засвітилися п'ять наборів "живих" картинок: Playful Piyomaru, Rico's Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums і Bright Days. При чому додати їх через меню програми не вийде – стікери можна лише зберегти вручну при отриманні від іншого користувача.

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Як випробувати нову функцію

Незабаром після початку тестування функція була видалена – випробувати анімовані стікери можна лише при ручному встановленні зазначеної вище "бети".

Дату релізу нововведення для всіх користувачів розробники WhatsApp поки не оголошували.