WhatsApp обмежує пересилання повідомлень через коронавірус
Популярний месенджер WhatsApp запроваджує обмеження щодо пересилання повідомлень. Тепер перенаправити повідомлення можна лише в один чат за раз.
Про це компанія повідомила у своєму блозі. Як відомо, раніше користувачі могли пересилати повідомлення у 5 чатів одночасно.
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Для чого обмеження
Таким чином месенджер хоче боротись із поширенням фейків, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Наразі у WhatsApp з'явилося багато повідомлень з дезінформацією про COVID-19.
"Ми відзначили значне зростання кількості надісланих повідомлень, які, як повідомили нам користувачі, можуть шокувати або поширювати дезінформацію", – кажуть у WhatsApp.
При цьому обмежувати пересилання звичайних повідомлень у компанії не планують. Кажуть в умовах жорсткого карантину мільярди людей по всьому світу все частіше покладаються на WhatsApp, щоб підтримувати контакти з рідними і близькими.
WhatsApp вже вдавався до обмежень
У 2019 році WhatsApp обмежив одночасне пересилання повідомлень більш ніж п'яти контактам. Тоді в компанії це пояснили бажанням підтримувати образ WhatsApp як месенджера для особистого спілкування.
Тоді ж компанія почала позначати спеціальним символом повідомлення, переслані від одного контакту іншим більше п'яти разів.
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