WhatsApp отримає темну тему на Android: розповідаємо, як ввімкнути її вже зараз

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Як активувати темну тему у WhatsApp на Android 10 / Ілюстративне фото

Розробники популярного месенджера WhatsApp, що належить Facebook, поки вносять останні штрихи перед оновленням яке дозволить активувати темну тему. Однак деякі користувачі вже зараз можуть активувати її, щоправда для цього доведеться провести низку маніпуляцій.

Як активувати темну тему у WhatsApp

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Для того, щоб активувати темну тему, потрібно виконати кілька умов та провернути невеличкий трюк.

По-перше, необхідно бути учасником програми бета-тестування WhatsApp. По-друге – користуватися смартфоном з встановленою свіжою версією операційної системи Android 10.

Далі потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

  • спершу переконатися, що в налаштуваннях активована темна тема на самому смартфоні;
  • відкриваємо WhatsApp і відправляємо посилання на будь-яке YouTube відео одному зі своїх контактів;
  • відкриваємо клавіатуру і натискаємо на мініатюру відео, щоб відкрити Youtube в режимі "картинка-в-картинці". 

Після таких маніпуляцій у щасливчиків месенджер WhatsApp автоматично перемкнеться в темний режим.

До слова, після недавнього оновлення для Android та iOS популярний месенджер став більш ощадливим до батареї та отримав кілька нових функцій, мета яких спростити життя користувачів під час щоденного спілкування.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Facebook Додатки Смартфони Android
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