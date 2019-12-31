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WhatsApp перестане працювати на багатьох смартфонах на Android та iOS

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Популярний месенджер перестане працювати на низці платформ / Скріншот

Користувачі, які досі використовують старі операційки iOS та Android з додатком WhatsApp, можуть зіткнутися з тим, що останній перестав працювати. Популярна платформа обміну повідомленнями, яка належить компанії Facebook, оновила свою сторінку підтримки.

Які саме ОС втратили підтримку

Додаток більше не підтримуватиметься на смартфонах, які працюють під управлінням Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 й старіших версій цих операційних систем, повідомили у блозі розробників.

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Коли WhatsApp перестане працювати

Месенджер втратить функціональність на перерахованих пристроях з 1 лютого 2020 року. Після цієї дати користувачі більше не зможуть реєструватися і використовувати існуючі облікові записи для використання WhatsApp.

Крім того розробники зазначили, що оскільки вони більше не займаються активною розробкою для зазначених операційних систем, "деякі функції можуть перестати працювати в будь-який час".

Також варто додати, що сьогодні, 31 грудня, користувачі Windows Phone втратили можливість використовувати WhatsApp. Якщо ви все ще користуєтеся Windows Phone, Microsoft офіційно рекомендує вам переключитися на Android або iOS.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Facebook
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