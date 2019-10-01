WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах: деталі

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WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах
WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах / unsplash

Розробники месенджера WhatsApp опублікували список змін в системних вимогах мобільного додатку. В блозі компанії з’явився оновлений список пристроїв, на яких підтримуватиметься додаток.

Власники старих моделей смартфонів незабаром будуть змушені змінити ґаджет або шукати альтернативу популярному засобу спілкування.

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Які смартфони не будуть підтримуватися додатком? За заявою розробників месенджера, з 1 лютого 2020 року припиняється підтримка Android 2.3.7 і старше, а також iOS 8 і попередніх її версій. Користувачі пристроїв під управлінням цих операційних систем зможуть користуватися встановленим раніше додатком до зазначеної дати без можливості створити новий обліковий запис або повторно активувати існуючий.

Крім того, повністю припиняється підтримка ОС Windows Phone з 31 грудня 2019 гроку.

На яких смартфонах WhatsApp продовжить стабільно працювати? У список підтримуваних мобільних операційних систем входять Android 4.0.3 і вище, iOS 9 і більш пізні версії, а також деякі телефони з KaiOS 2.5.1 і новіше, включаючи JioPhone і JioPhone 2.

Відзначається, що перенесення історії чатів з однієї платформи на іншу неможливе – при зміні пристрою на модель під управлінням іншої ОС експортувати історію чатів можна за допомогою електронної пошти.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки Смартфони
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