WhatsApp рекомендує терміново оновити месенджер: що трапилося

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Чергові проблеми з WhatsApp / Скріншот

Незважаючи на те що WhatsApp користується понад мільярд людей в усьому світу, він все-таки далекий від того, щоб називатися ідеальним месенджером. Рідкісний місяць проходить без того, що WhatsApp не опинився в центрі гучного скандалу через чергову уразливість. Але іноді баги, які знаходять у месенджері, не мають відношення до безпеки, а просто заважають його використанню.

Дослідники в області кібербезпеки компанії Check Point дізналися про існування шкідливого повідомлення, відправка якого в груповий чат у WhatsApp провокує його збій. Після цього увійти в месенджер стає не можливим, навіть якщо ви зміните смартфон, тому що баг торкається і Android, і iOS.

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У чому справа

Повідомлення, про яке йде мова, насправді може мати будь-який зміст і навіть складатися з однієї літери, цифри або розділового знака. Правда, перед тим як воно стане шкідливим, його потрібно "наділити" відповідною функціональністю. Ми не будемо описувати весь процес з метою безпеки інших користувачів, але скажімо, що без базових знань в програмувань і навичок роботи з кодом перетворити звичайне повідомлення у шкідливе вам, швидше за все, не вдасться.

Чому варто оновити WhatsApp

Втім, довго чекати поновлення з вирішенням цієї проблеми не довелося. Уже сьогодні в App Store і Google Play з'явився свіжий апдейт WhatsApp, який рекомендується встановити всім, тому що він містить виправлення бага, по-перше, повертаючи доступ користувачам заблокованих груп, а, по-друге, оберігаючи нових жертв від подібних ситуацій.

Насправді подібні ситуації не рідкість на iOS. Через особливості операційної системи її користувачі теж час від часу страждають від схожих повідомлень, які, проте, не потрібно модифікувати особливим чином, а достатньо всього лише відправити жертві так званий "символ смерті".

Як правило, це символ одного з маловідомих алфавітів, які iOS не може правильно розпізнати, через що відбувається конфлікт на системному рівні і в кращому випадку блокується доступ до додатка, в якому міститься "символ смерті".

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Додатки
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