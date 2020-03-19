WhatsApp та ВООЗ боротимуться з дезінформацією про коронавірус

У зв'язку з пандемією коронавірусу соціальні мережі та месенджери переповнюють повідомлення про небезпечне захворювання. Зазвичай така інформація виявляється фейковою, і для боротьби із цими явищами WhatsApp та ВООЗ створили спільний портал із достовірними даними про інфекцію.

Що відомо про ініціативу

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Крім месенджера і ВООЗ, в проєкті беруть участь UNICEF і Програма розвитку ООН. На платформі розміщена основна інформація про вірус, рекомендації щодо запобігання зараженню, а також приклади ефективного застосування месенджера в умовах пандемії, повідомляє Phone Arena.

Зокрема, представники WhatsApp радять спілкуватися з близькими за допомогою групових чатів і відеодзвінків, довіряти тільки надійним джерелам інформації і не пересилати дані про захворювання іншим контактам, якщо немає впевненості в їх достовірності.



WhatsApp бореться із дезінформацією

На тематичній сторінці розміщені посилання на поради з використання функцій програми для лікарів, працівників сфери освіти, малого бізнесу, некомерційних організацій та органів місцевого самоврядування. Наводяться і реальні приклади успішної роботи месенджера в умовах, що склалися.

Інші проєкти WhatsApp

Для боротьби з дезінформацією, пов'язаною з Covid-19, платформа також пожертвувала 1 000 000 доларів міжнародній мережі перевірки даних International Fact-Checking Network (IFCN), що діє під егідою розташованого в США Інституту Пойнтера. Ця організація вивчає шляхи, по яких недостовірні дані поширюються в WhatsApp, і розробляє інструменти для їх пошуку і модерації.

Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 35 713 людей, а померло від неї 2 978 хворих. На території Україні уже зафіксували 16 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 2 із них виявився летальним.



Як відрізнити коронавірус від інших хвороб / Інфографіка 24 каналу

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 8 957 людей, загалом захворіли 220 691 людина (дані станом на день 19 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 84 161 людина одужали від коронавірусу.

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