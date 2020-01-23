Як ввімкнути темну тему WhatsApp для Android

Здається нічний режим реалізували вже практично всі, хто хотів це зробити. Майже всі додатки так чи інакше підтримують нічну тему. Всі, крім WhatsApp. Однак привід для радості з'явився нарешті й у користувачів цього месенджера. Адже розробники розпочали тестування даного режиму у бета-версії додатка.

Чутки про появу нічного режиму в WhatsApp ходять вже досить давно. Разом з тим розробники лише зараз зважилися на його впровадження, наразі виключно в тестовій версії месенджера.

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Швидше за все, річ у тім, що нововведення спершу повинно пройти додаткові випробування за участю широкого кола користувачів, які можуть помітити недоопрацювання й баги. Адже, для додавання нічного режиму потрібно не тільки написати кілька рядків коду, але практично перемалювати весь інтерфейс.

Підготовка до активації нічного режиму WhatsApp

Перш за все вам потрібно завантажити й встановити бета-версію месенджера WatsApp. Для цього потрібно пройти обов'язкову реєстрацію в програмі бета-тестування за цим посиланням і підтвердити свою участь. Після цього вам буде запропоновано посилання на завантаження тестової версії WhatsApp з Google Play.

Тут потрібно бути готовим до того, що бета-версія додатка замінить актуальну і для зворотної заміни вам доведеться виходити з програми.

Втім, існує й інший спосіб – дещо простіший. Він передбачає банальне встановлення APK-файлу тестової версії WhatsApp. Її можна завантажити за цим посиланням. Але тут теж потрібно бути готовим до того, що її встановлення замінить актуальний месенджер. А для того, щоб повернути все, як було, потрібно видалити бета-версію і встановити з Google Play звичайну.

Як увімкнути нічний режим WhatsApp

Щоб увімкнути нічну тему в WhatsApp вручну, запустіть месенджер і перейдіть в контекстне меню;

Відкрийте "Налаштування" і знайдіть розділ "Чати";

У вікні, перейдіть у вкладку "Теми" і активуйте темну тему;

На смартфонах з Android 10 нічна тема в WhatsApp буде вмикатися при активації нічного режиму в системі.



Активація нічного режиму у вікні "Теми"

Варто зазначити, що нічна тема може видатися не такою комфортною для сприйняття, як ви очікували. Деякі користувачі жаліються на те, що темні кольори інтерфейсу змушують їх очі сльозитися і не лише не заспокоює, а навпаки дратує та відволікає. Тому єдиний сценарій, при якому використання нічний режим може бути виправдано – економія енергії.

Річ у тім, що AMOLED-екрани практично не подають напруги на ті світлодіоди, які відповідають за зображення темних кольорів, завдяки чому автономність смартфона підвищується досить відчутно.

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