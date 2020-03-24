WhatsApp запускає ще один корисний сервіс для боротьби з дезінформацією

У відповідь на хвилю репостів про коронавірус месенджер WhatsApp вже запустив спільний онлайн-проєкт із ВООЗ для боротьби із дезінформацією про інфекцію. Наступним кроком розробників додатку стало впровадження функції швидкого моніторингу достовірності отриманих повідомлень.

Що відомо про нову функцію

Важливо WhatsApp та ВООЗ боротимуться з дезінформацією про коронавірус

Нова опція поки проходить бета-тестування і доступна тільки окремим користувачам. З її допомогою вони можуть швидко знайти повідомлення з ідентичними або схожими текстами в мережі. Також вони можуть перевірити їх першоджерело і контекст, в якому інформація спочатку була подана, передає Tech Radar.



Як працює нова функція

Схожі сервіси вже запустили Twitter, Facebook та інші майданчики, при цьому модератори в деяких випадках застосовують санкції до акаунтів, що сприяють поширенню недостовірних даних.

Ми працюємо над новими функціями, які дають користувачам можливіть знайти більше інформації про повідомлення, які вони отримують і які багаторазово пересилали,

– заявили представники WhatsApp в інтерв'ю журналістам.

Дата виходу

Точна дата виходу глобального оновлення месенджера поки невідома. За словами співробітників компанії, це станеться в найближчому майбутньому.

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