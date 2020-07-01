В операційній системі Windows 10 виявили дві критичні уразливості щодо безпеки. У зв'язку з цією ситуацією, компанія Microsoft випустила термінове позачергове оновлення операційної системи.

Як передає ixbt.com, новий патч має усунути ці уразливості в системі безпеки.

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Деталі

Цей патч вийшов за два тижні до стандартного оновлення, що випускають по вівторках щомісяця. Наступне покращення має вийти 14 липня.

Це оновлення має виправити дві серйозні вразливості з маркуванням CVE-2020-1425 і CVE-2020-1457, які дають змогу віддалено запускати шкідливий код на комп'ютері.

Проблема полягає в тому, як бібліотека Windows Codecs Library обробляє об'єкти в пам'яті. Як кажуть експерти , скористатися уразливими можна за допомогою спеціально створених файлів зображень.

Що кажуть у Microsoft

У компанії проблему визнали. Там наголосили, що уразливості CVE-2020-1425 і CVE-2020-1457 не були розкриті громадськості. Тож сподіваються, що цими прогалинами не встигли скористатись.

Однак, розробники таки вирішили поправити проблему раніше, не чекаючи релізу планового оновлення 14 липня.

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Свіжий апдейт будуть поширювати автоматично через Microsoft Store.

Уразливості могли зачепити версії Windows 10, починаючи з 1709 (жовтень 2017 року) і до найновішої 2004 року (травень 2020), а також Windows Server 2019, версіях з 1803 по 2004.