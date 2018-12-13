Windows 10 збирає інформацію про дії користувача: налаштування приватності не допомагають

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Windows 10 стежить за користувачами, попри налаштування приватності
Windows 10 стежить за користувачами, попри налаштування приватності

Одне з налаштувань приватності Windows 10 дає можливість відмовитися від відправки журналів активності в Microsoft. За замовчуванням ця опція є завжди включеною, однак власник комп'ютера може самостійно її деактивувати. Щоправда, як вдалося з'ясувати, що ця функція операційної системи працює не зовсім так, як заявляє її розробник.

Користувачі Reddit виявили, що навіть після заборони на синхронізацію журналу дій операційної системи з хмарної службою та виходу з свого облікового запису передача даних все одно триває. Ця інформація зберігається в панелі моніторингу активності на сайті Microsoft.

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Користувачі зясували, що система просто не вважає багато типів даних конфіденційними, привласнюючи їм статус діагностичних, а вхід в будь-який з фірмових сервісів, включно з магазином Windows, активує збір і відправку даних про дії користувача.

Навіть після очищення журналу дій просто відключити функцію синхронізації також виявилося недостатньо. Як відомо, у налаштуваннях конфіденційності необхідно вибрати меню діагностики та зворотного зв'язку, потім змінити тип діагностики на "базовий" (за замовчуванням цей параметр змінено на "повний"). Але і такий спосіб не припиняє відправку відомостей повністю.

Попри наявний у розпорядженні користувачів інструментарій, що дозволяє налаштувати політику конфіденційності, розробники досить розпливчасто формулюють призначення того чи іншого параметра. Про те, що дані продовжують відправлятися на сервери розробника, власник комп'ютера в результаті може просто не знати.

Відтак, користувачі впевнені, що дії Microsoft порушують прийнятий Європейським союзом регламент GDPR. Представники компанії ситуацію не коментують.

До слова, нещодавно корпорація Microsoft "навчила" операційну систему Windows 10 не переривати довільно роботу користувачів заради встановлення оновлень.

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Теги: Техно Інтернет Штучний інтелект Windows 10
Джерело: Техно
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