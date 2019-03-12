Work.ua отримав англомовну версію: як це пригодиться користувачам

Сервіс для пошуку роботи Work.ua став доступний ще й англійською мовою. Такий крок допоможе як претендентам на роботу так і працедавцям.

Як допоможе кандидатам. Таким чином Work.ua хоче залучити іноземних інвесторів та роботодавців. Вони зможуть оцінити масштаби українського ринку, а відтак запропонувати українцям цікаві вакансії. Чим більше іноземних компаній прийдуть на ринок, тим більше шансів буде у місцевих фахівців отримати роботу в міжнародній компанії.

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"Уявіть ситуацію: китайський бізнесмен замислюється над тим, щоб інвестувати в Україну і відкрити, скажімо, в Дніпрі металургійний завод. Але як йому проаналізувати інвестиційний клімат, дізнатися, чи є в місті кваліфікована робоча сила, а також який середній рівень зарплати у регіоні, якщо ніякої інформації з цього приводу немає хоча б англійською?", – пишуть у Work.ua у своєму блозі.

Англомовна версія Work.ua

Як допоможе роботодавцям. Скориставшись англомовною версією українські компанії зможуть залучити у свій штат іноземних фахівців.

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